الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": حفلات متنوعة بمهرجان العلمين في أسبوعه الثامن

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت جاكلين ماهر، مراسلة فضائية «إكسترا نيوز»، من العلمين، عن آخر مفاجآت مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت خلال التغطية الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، لمهرجان العلمين، إن المفاجآت ما زالت مستمرة بالفعل من منظمى مهرجان العلمين، إذ كانت المفاجأة الأولى، مد الفترة الزمنية لمهرجان العلمين، نظرًا للنجاح الكبير الذي شهده على مدار تلك الأيام، حتى الثاني من سبتمبر المقبل، ولا تزال الفعاليات مستمرة.

وأضافت أن هناك إقبال كبير من المواطنين من مختلف الجنسيات للعلمين، ومن مختلف الفئات العمرية، وبالأسبوع الثامن منه، يشهد المهرجان فعاليات ثقافية وفنية وبطولات دولية وسهرات غنائية مختلفة، وبهذا الأسبوع الختامي والاستثنائي للنسخة الأولى من مهرجان العلمين، يوجد 4 نجوم مهمين، منهم «الفنان عمر كمال، أبو، فريق الصواريخ والدبل زوكش» بالثامنة مساءًا على مسرح الأرينا.

وتابعت أن هناك تنظيم هائل ومشدد للحفلات والمواطنين الزائرين لمثل هذه الحفلات، بالإضافة لنفاد التذاكر الخاصة بالحفلات، وأنه في الأول من سبتمبر سيكون حفل ويجز، وقدرته على سرقة قلوب الشباب، ومتابعته بشدة على مستوى الوطن العربي.

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