الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقدة فنية عن حصاد مهرجان العلمين الجديدة: سحب البساط من فعاليات عالمية

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

تحدثت دعاء حلمي الناقدة الفنية، عن حصاد 50 يوما من مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة أنه كان بمثابة “كشاف نور بيقول اننا موجودين في الخريطة السياحية العالمية”.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: “فكرة إننا حولنا منطقة حقل ألغام إلى منطقة أحلام، منطقة بتشع بهجة وسعادة، ده حاجة تستدعي الوقوف والدراسة، لافتة إلى تنوع الانشطة بين الفنية والرياضية والثقافية والرياضية، والتي أضفت الكثير لفكرة المهرجان”.

وتابعت الناقدة الفنية، دعاء حلمي، قائلة: "مهرجان العلمين سرق البساط من احتفاليات ومهرجانات كبيرة تحدث حولنا في العالم".

مهرجان العلمين الجديدة 

مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

 

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

 

 

 

 

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