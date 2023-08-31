الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حصاد البلح بشبين القناطر يخطف ضحكة طفل

حصاد البلح
حصاد البلح

حصاد البلح جنى روح الطفل "يونس" بعد أن فقد حياته عقب سقوطه من أعلى نخلة في قرية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

قرارات النيابة

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى نخلة 

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول طفل يدعى "ي م"، 15 سنة، جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة من أمنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى صعد على نخلة بإحدى قرى دائرة المركز لحصاد ثمار البلح، واختل توازنه وسقط على الأرض، وتوفى في الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حصاد البلح طفل سقوط شبين القناطر أعلى نخلة

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