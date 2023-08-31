الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ابدأ حلمك 3" تفتح باب التقدم لشباب المسرحيين بالإسكندرية

ابدأ حلمك
ابدأ حلمك

تبدأ فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من ورشة  "ابدأ حلمك" المجانية، وذلك ابتداء من غد الجمعة 1 سبتمبر وحتى الثلاثاء 12 سبتمبر، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس  قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت.

وقال المخرج محمد مرسي مدير الفرقة، إن الورشة متخصصة لتعليم فنون التمثيل والإخراج، بالإضافة إلى مهارات الارتجال والكتابة والأداء الصوتي والغناء المسرحي والرقص والأداء الحركي.

يذكر أن التقدم مفتوح للمرحلة العمرية ما بين 18 إلى 40 سنة، والتقدم مفتوح أونلاين من خلال الاستمارة على صفحة مسرح بيرم التونسي ومسرح ليسيه الحرية، على أن تتم  اختبارات القبول بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

البيت الفني للمسرح خالد جلال فرقة مسرح الاسكندرية ورشة أبدأ حلمك المخرج محمد مرسي

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