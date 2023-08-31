خبير اقتصادى يتوقع حدوث فجوة بين حجم إنتاج الليثيوم وزيادة الطلب عليه

قال الخبير الاقتصادي أحمد طرطار، إن هناك الكثير من الدراسات الاقتصادية تشير إلى احتمالية حدوث فجوة بين إنتاج الليثيوم الذي يدخل في صناعة البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية وبين حجم الطلب العالمي السنوات المقبلة، وذلك لأن هذه المادة تدخل في الصناعات المتطورة ولا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، لذا الطلب العالمي المتزايد عليها سوف يكون السبب الأساسي في حدوث فجوة بين العرض والطلب.

نقص إنتاج الليثيوم

وأكد أحمد طرطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إنتاج السيارات الكهربائية يزداد بنسبة ٤٠٪ بشكل سنوي، وهذه الزيادة تتطلب المزيد من إنتاج الليثيوم، ولكن هناك الكثير من العراقيل التي تقف أمام هذا المنتج منها سوء البنية التحتية في المناجم.

الصناعات المتطورة

وتابع: "نقص الليثيوم سوف يكون عائقا كبيرا أمام الصناعات المتطورة، وهناك كميات احتياطية كبيرة في أمريكا اللاتينية، ولكن استخراج هذا المخزون يتم بصعوبة شديدة ويحتاج الكثير من الأموال".