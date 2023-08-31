أستاذ آثار: أطالب بتنظيم رحلات للمناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية

علق الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، على افتتاح رئيس مجلس الوزراء لعدد من المناطق الآثرية اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لترميم الآثار الدينية، وهناك كم رائع من الكنائس التي ليس لها مثيل في العالم تتواجد في مصر، لاسيما الكنيسة المعلقة.

وأضاف أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي يجب أن تخرج رحلات إلى المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية، للتعرف على عراقة الحضارة المصرية.

وتابع: "كل كنائس العالم لها هيكل واحد ومسبح واحد، إلا الكنيسة المعلقة لها العديد من الهياكل والمسابح، وهذا ما يجذب الأجانب والمصريين لرؤية ما تبذله الدولة المصرية من مجهودات لإظهار جودة الآثار المصرية".

وأشار إلى أن جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة شهد تطويرا كبيرا في الفترة السابقة من قبل الدولة المصرية، ويجب زيارة حصن بابليون القريب من جامع عمرو بن العاص، للتعرف على عراقة الحضارة المصرية بالقاهرة التاريخية.