إيهاب نافع.. فنان بدرجة طيار

تحل غدا ذكرى ميلاد الفنان والطيار الراحل إيهاب نافع، الذى رغم أعماله القليلة فإنه ترك بصمة فى عالم الفن، ولم يكن التمثيل أهم أهدافه، حيث كان هدفه الأول والأخير أن يكون طيارًا.

ولد فى حى الموسكى بالقاهرة، وتخرج فى الكلية الجوية عام ١٩٥٥، ومارس عمله كطيار مقاتلات، وكان شابًا هادئًا وسيمًا، شديد التواضع بشهادة كل من تعامل معه، وكان فخورًا جدًا بوظيفته التى منحته الوقار والهيبة، كما تم تعيينه طيارًا خاصًا للرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

تزوج أكثر من مرة، ولكن أشهر زيجاته كانت من الفنانة ماجدة الصباحى، وأنجب منها ابنتهما الفنانة غادة نافع، كما تزوج من أجنبيات، أشهرهن أرملة رجل المخابرات رفعت الجمال.

عمل فى مجال الإنتاج التليفزيونى، وشارك فى أفلام خارج مصر مثل «فى طريقى رجل» و«طريق بلا نهاية»، إلى أن قدّم أولى بطولاته السينمائية عام ١٩٦٣ فى فيلم «الحقيقة العارية» مع الفنانة ماجدة، وقدّم حوالى ٢٠ فيلمًا من أشهر أفلام السينما المصرية، ومسلسلًا وحيدًا وهو «حواديت فكرى أباظة».

استطاع رغم قلة أعماله الفنية أن ينال شهرة واسعة، واشترك مع زوجته ماجدة فى ٥ أفلام هى: «الحقيقة العارية، هجرة الرسول، من أحب، القبلة الأخيرة، والنداهة»، ثم انقطع التعامل الفنى بينهما بعد طلاقهما.

كانت حياته مليئة بالإثارة، حيث أوهم الإسرائيليين بأنه عميل مزدوج، واستغل عمله الفنى للحصول على معلومات مخابراتية من خلال تنقله بين الدول دون إثارة الشكوك حوله، حيث خدع قائد القوات الإسرائيلية عزرا وايزمان الذى أصبح رئيسًا لدولة الاحتلال فيما بعد، وكان صديقًا مقربًا له قبيل اندلاع حرب أكتوبر ١٩٧٣.

وأكد «نافع»، فى حوارات صحفية، أن «وايزمان» كان يسهل له إجراءات السفر إلى إسرائيل للقيام بالمهام السياسية المُكلف بها من المخابرات العامة المصرية، اعتقادًا منه أنه عميل مزدوج.

ورحل الفنان الطيار فى ٣٠ ديسمبر عام ٢٠٠٦، بمستشفى القوات المسلحة عن عمر يناهز ٧١ عامًا.