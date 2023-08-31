الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": وجود السفير الفرنسى فى نيامى غير قانونى

نيامي
نيامي

قال الكاتب والباحث السياسي، علي فاضل قديركي، إنه بالرغم من منح السفير الفرنسي في النيجر 48 ساعة لمغادرة البلاد، إلا أنه لم يتركها  حتى الآن، وبالتالي سُحبت منه الحصانة الدبلوماسية فأصبح شخصاً عادياً يقيم في بلد أجنبي دون موافقة سلطة هذه الدولة.

انتهاك المعاهدات الدولية 

وأكد الباحث علي فاضل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه طبقاً لاتفاقية فيينا 1963، التي أكدت أنه يتعين على كل دولة أن تحترم باقي دول العالم وعدم التدخل في شئونها، وتشير الاتفاقية إلى الأحقية الكاملة في المطالبة بخروج القطاع الدبلوماسي من حدود الدولة في حال أن هذه الدولة تضررت من هذا التواجد الدبلوماسي الخارجي على أرضها، لذا فإن المجلس العسكري الموجود في النيجر هو الذي يتولى السلطة، وعلى فرنسا احترام هذا المجلس العسكري دون مراوغة.

 التدخل الفرنسى فى النيجر 

وأضاف، في حديثه، أن وجود السفير الفرنسي في النيجر غير قانوني وبمثابة انتهاك مباشر لسلطة النيجر الحالية، لذا على فرنسا سحب وفدها الدبلوماسي سريعاً، مع احترام خصوصية النيجر. 

 

علي فاضل باحث سياسي أزمة النيجر القاهرة الإخبارية

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