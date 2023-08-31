الخميس 31 أغسطس 2023
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سياسي

برلمانى: إنشاء وحدة خاصة لـ"بريكس" يعكس حرص الدولة للتعاون البنّاء مع التجمع

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية قرار  مجلس الوزراء على إنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين، وهو ما يعكس حرص مصر على تحقيق أقصى استفادة من الانضمام إلى تجمع "بريكس بلس" على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنموي، مؤكدًا أن هذا الانضمام سيتيح لمصر فرصًا اقتصادية متنوعة تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية.

تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء بريكس

وقال "محسب"، إن بريكس يعمل الآن على تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، لكسر هيمنة الدولار على العمليات التجارية في العالم، وهو ما تحتاج له مصر لتخفيف الضغط على الدولار، من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مشددًا على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية بـ"الجنيه المصري" فى ظل أزمة الدولار الذى تعانى منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

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تقليل الطلب على الدولار

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تقليل الطلب على الدولار سيساهم في إنعاش الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تطلع مصر نحو جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والطاقة المتجددة، من الدول أعضاء "بريكس"، بالإضافة إلى زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر من هذه الدول، لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.

 تمكن لمصر الاستفادة من بريكس


وأوضح النائب أيمن محسب، أن دول بريكس تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة يمكن لمصر الاستفادة منها أبرزها خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التبادل التجاري، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، والاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.

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