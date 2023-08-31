الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الحوثى" تمنع سفينتين من الوصول إلى ميناء عدن

ميناء عدن
ميناء عدن

أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، أنها منعت سفينتين من الوصول إلى ميناء عدن جنوبي البلاد، قدمتا "لتصدير الغاز اليمني إلى الخارج".

جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، أوردتها فضائية المسيرة التابعة للحوثي.

وقال المشاط إنه "خلال الأسبوع الماضي كنا في حرب مستعرة مع سفينتين قادمتين إلى ميناء عدن لنهب الغاز اليمني (تصديره إلى الخارج)، وقد تراجعتا أربع مرات، آخرها بالأمس".

وأضاف المشاط: "أبلغنا الشركات المالكة لسفينتي "سينمار جين" و"بوليفار"( لم يحدد جنسيتهما) أننا سنضربهما إذا دخلتا لنهب الغاز من ميناء عدن، وجاهزون لفعل ذلك".

وحذر بالقول: "لم ولن نتساهل، وجاهزون للدخول في تصعيد عسكري لتوفير الرواتب للمواطنين اليمنيين".

جماعة الحوثي ميناء عدن الغاز اليمنى

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