الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

إصابة جنديين إسرائيليين
إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

أصيب جنديان إسرائيليان، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية شمالي الضفة الغربية.

وقال موقع "والا" العبري إن "جنديين أصيبا لدى تفجير عبوة ناسفة في عربة عسكرية بمدينة نابلس"، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة إصابتهما.

من جهتها، أفادت هيئة البث الرسمية بـ"وقوع تبادل لإطلاق النار في نابلس خلال حراسة (الجيش الإسرائيلي) مصلين (مستوطنين يهود) لدى دخولهم قبر يوسف شرقي مدينة نابلس".

وأضافت أن "عربة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي جرى استهدافها بعبوة ناسفة لدى مرورها عليها".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم تفجير عبوة ناسفة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تقوم بتأمين مدخل المصلين إلى "قبر يوسف" في نابلس، وقد وصلت قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث".

وأضافت أنه رغم الحادث سيتواصل دخول نحو 1500 مستوطن إلى "قبر يوسف".

إصابة جنود إسرائيليين إطلاق نار فى نابلس تفجير عبوة ناسفة

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