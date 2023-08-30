لتوعية الأطفال.. برلمانية «المصري الديمقراطي» تُطلق مبادرة إعادة التدوير

أطلق المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتعاون مع أمانة الحزب بالعمرانية، مبادرة "إعادة التدوير" وذلك كورشة فنية للأطفال من سن 9 إلى 14 سنة.

وقال النائب إيهاب منصور، إن فكرة المبادرة جاءت من منطلق المشاركة فى طرح الحلول ونشر التوعية بأهمية النظافة وإعادة التدوير للاستفادة من المخلفات، كما جاءت الورشة كنشاط للطلبة في فترة الإجازة الصيفية، ولتوسيع مدارك الأطفال عما يمكن استغلاله في المخلفات بشكل يحقق عوائد مفيدة لهم وللمجتمع ويساعد في خلق فرص عمل.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن هذا العمل يأتي إيماناً منه بدور التوعية في حياتنا وحرصًا على المشاركة في التعريف بأهمية النظافة التي تؤثر إيجابيا على الصحة وصورة المجتمع بشكل مباشر لذا تم عمل الورشة لتعليم الأبناء استغلال مواد المخلفات أفضل استغلال ، بما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع.

وأشار، إلى أنه خلال الورشة قام الأطفال المشاركون بعمل منتج من مخلفات الكرتون والأوراق والأخشاب، وأبدى الحاضرون وأولياء الأمور سعادتهم بفكرة الورشة واستفادة أبنائهم بعمل مفيد .

وأوضح منصور أن الفكرة تصلح للتطبيق على مستوى الدولة وتخلق فرص عمل للشباب بأقل الامكانيات.

يذكر أنه طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن كمية القمامة التي تم التخلص منها خلال عام 2022 حوالى 21.2 مليون طن ، و ما يخص محافظة الجيزة 2.5 مليون طن سنويًا.