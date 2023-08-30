الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤلف "سفاح الجيزة": العمل درامى وأحداثه بعيدة عن القضية الحقيقية

محمد صلاح العزب
محمد صلاح العزب

قال محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، إن قضية سفاح الجيزة لاقت رواجًا على السوشيال ميديا بصورة كبيرة، وكان يتتبع الأخبار كمتلقٍ، معبرًا: "كنت أتابع القضية كمتلقٍ ولكن بعد ذلك جذبتني الشخصية دي جدًا وهنا كانت بداية كتابتي لمسلسل سفاح الجيزة".

سفاح الجيزة 

وأكد محمد صلاح العزب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه انتهى من كتابة العمل بالكامل، والأحداث لا تدور حول شخصية سفاح الجيزة الحقيقي، ولكن يمكن القول إنه تمت الاستعانة بالخطوط العريضة فقط من القصة الحقيقية، معقبًا: "إذا هذا العمل مستوحى فقط من القصة الحقيقية، لكنه ليس فيلمًا تسجيليًا عن هذا الشخص".

تحليل شخصية سفاح الجيزة 

وتابع: "استعنت بأطباء نفسيين لتحليل شخصية سفاح الجيزة بكل تفاصيلها قبل البدء في كتابة الملسلسل، والأطباء أجمعوا على أن طفولة هذا الشخص لم تكن طبيعية على الإطلاق، وكان يحب انتحال الشخصيات المختلفة، وكان يقتل أي شخص يكتشف حقيقته".

أحداث مسلسل «سفاح الجيزة»، تدور في إطار مثير وغامض، عن شخصية قذافي فراج عبدالعاطي المعروف إعلاميًا بلقب «سفاح الجيزة»، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي، والمسلسل قصته مستوحاة عن قصة حقيقة واقعية، ويتكون العمل من 8 حلقات فقط.

يُشار إلى أن سفاح الجيزة يضم باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم، الفنان أحمد فهمي، والنجم باسم سمرة، والفنانة ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف إنجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

مؤلف سفاح الجيزة سفاح الجيزة 90 دقيقة المحور محمد صلاح عزب

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