الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هادى الباجورى: "سفاح الجيزة" 8 حلقات فقط وأشكر جميع من شاركوا فى العمل

هادي الباجوري
هادي الباجوري

قال المخرج المصري هادي الباجوري، مخرج مسلسل سفاح الجيزة، إن فكرة المسلسل جديدة ومشوقة للغاية، معبرًا: "أحب تغيير القالب الفني الذي أعمل عليه، ولهذا فكرة المسلسل كانت جديدة عليا وتحمست بصورة كبيرة لإخراجه".

سفاح الجيزة 

وأكد هادي الباجوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بـسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المسلسل مستوحى من قصة سفاح الجيزة المعروفة، ولكن الأحداث داخل المسلسل ليست مرتبطة بهذا الشخص حتى لا يكون العمل فيلمًا تسجيليًا، لذا يمكن القول إن المسلسل ليس قصة حياة هذا الرجل.

 

وتابع: "الجمهور متشوق جدًا لمسلسل سفاح الجيزة والمسلسل به الكثير من الخطوط الدرامية، وعدد حلقات المسلسل 8 حلقات فقط حتى لا يحدث للجمهور ملل من الأحداث داخل المسلسل".

 

واستطرد: "أشكر جميع من عملوا بهذا العمل الذين كانوا أمام الكاميرا وخلفها، الجميع بذل مجهودًا كبيرًا، والحلقتان الثالثة والرابعة قويتان جدًا، وسوف تكون على غير المألوف".

 

وشارك في بطولة مسلسل سفاح الجيزة، نخبة من أبرز النجوم، منهم: أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، حنان يوسف، هايدي خالد، ميمي جمال، والعمل من تأليف محمد صلاح عزب، وإخراج هادي الباجوري.

 

وتدور أحداث مسلسل سفاح الجيزة، في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات، ويتسبب بإنهاء حياة النساء، تستند أحداث العمل إلى قصة حقيقية مع تغيير في أحداث المسلسل بشكل درامي.

هادي الباجوري سفاح الجيزة 90دقيقة المحور مخرج مسلسل سفاح الجيزة

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