"أنا خُفت".. بسمة وهبة تشيد بـ"سفاح الجيزة" بعد عرض أول حلقتين

حرصت الإعلامية بسمة وهبة، على مدح مسلسل "سفاح الجيزة" بكل كلمات الإشادة، معبرة: "أنا خُفت لما اتفرجت على المسلسل، بجد عمل فني يستحق التقدير والتكريم".

سفاح الجيزة

وأكدت الفنانة بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هذا العمل استطاع جذب الجمهور بصورة كبيرة بعد عرض أول حلقتين منه فقط، قائلة: "عمل يستحق الإشادة به، وسعيدة إن مخرج العمل مصري حتى النخاع".

عبقرية الفن

وتابعت: "كان فيه عبقرية وإبداع في اختيار تتر العمل، للفنانة بدرية السيد، الأغنية دي تراث مصري شعبي، وقدر المخرج هادي الباجوري يوظف الأغنية دي بطريقة إبداعية".

وتدور أحداث مسلسل سفاح الجيزة، في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات، ويتسبب بإنهاء حياة النساء، تستند أحداث العمل إلى قصة حقيقية مع تغيير في أحداث المسلسل بشكل درامي.

وشارك في بطولة مسلسل سفاح الجيزة، نخبة من أبرز النجوم، منهم: أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، حنان يوسف، هايدي خالد، ميمي جمال، والعمل من تأليف محمد صلاح عزب، وإخراج هادي الباجوري.