الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" سر انكماش عدد المليونيرات فى العالم

الدكتور علي حمودي
الدكتور علي حمودي

كشف الدكتور علي حمودي، الخبير الاقتصادي، عن سبب انخفاض عدد المليونيرات في العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن عدد المليونيرات هبط في العالم إلى 59 مليون شخص خلال 2022.

وأضاف أن أزمة أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال العام وراء ذلك، موضحًا أن القيمة الصافية للثروة التي نقيم عليها هي قيمة الأصول المالية والملموسة غير الموجودة التي يمتلكها ناقص الديون التي عليه.

وأشار حمودي إلى أن ما حدث خلال السنتين الماضيتين واكب انخفاض أسعار السندات، موضحًا أن أغلب هؤلاء يضعون ثروتهم في البنوك، وبالتالي انخفضت قيمة السندات.

وأكد أن تطور الثروة خلال حقبة كورونا أبدى مرونة لم يبدها أو لم يحققها خلال أزمة التضخم التي عانى منها العالم.

التضخم الخبير الاقتصادي القاهرة الإخبارية

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