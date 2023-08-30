"الجبهة الوسطية" تنظم مؤتمرًا إقليميًا جغرافيًا لتأييد الرئيس السيسى

أعلنت الجبهة الوسطية، تدشين مؤتمرًا لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال صبرة القاسمي، المحامي الحقوقي، المنسق العام للجبهة الوسطية، في تصريحات صحفية، إن الجبهة الوسطية تستعد لإطلاق مؤتمر شبه دوري لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسة المقبلة المزمع إجراؤها في العام المقبل 2024م.

وأضاف المحامي الحقوقي، أن المؤتمر يتضمن فكرة نوعية جديدة تؤكد شعبية الرئيس السيسي الواسعة لدى المصريين واصطفاف الشعب المصري جميعه خلف الرئيس في انتخابات رئاسية تمثل تأكيدًا على اصطفاف المصريين خلف الرئيس وسياسته الداخلية والخارجية، وتمسكًا من الشعب بمسيرة الإنجازات الهائلة التي حدثت وما زالت وما زلنا بحاجة إليها، تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأشار المنسق العام للجبهة الوسطية، إلى أن المؤتمر سيكون له بُعد جغرافي يمثل الإقليم المصري كاملًا، إذ يشارك فيه قيادات مصرية شعبية وتكنوقراطية وسياسية يمثلون التوزيع الجغرافي لمصر كاملًا، وستتمثل فيه أنحاء مصر الأربعة شرقها وغربها وجنوبها وشمالها وجميع محافظاتها دون استثناء.

وتابع "القاسمي": "سيتناول المؤتمر تأييد الرئيس من أقاليم مصر الأربعة ومحافظاته، وحديث أصحاب الأقاليم وممثليها عن الإنجازات التي انتهى إليها الرئيس ضمن مشروعه القومي العام ورؤيته 2030 من أجل مصر، وما حققته تلك الإنجازات من أجل الشعب المصري".

ولفت المحامي الحقوقي أن تفاصيل المؤتمر سيُعلن عنها تباعًا كما يتضمن الإعلان سلسلة المؤتمرات الأخرى والحملات والجولات الشعبية لتأييد الرئيس في جميع أقاليم مصر الأربعة، سيجاوب فيها المصريون بكل حزم عن السؤال لماذا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجابة حقيقة وواضحة كالشمس وهي أن الرئيس يمثل ضرورة وحتمية تاريخية واقتصادية وسياسية وتنموية ومجتمعية وإقليمية وعالمية ومستقبلية لمصر وشعبها.