انتقادات جديدة.. الأمير هاري يثير الجدل مرة أخرى بالهجوم على العائلة المالكة

شن الأمير هاري هجوما جديدا على العائلة المالكة البريطانية، بعد توجيه انتقادات جديدة لهم، حيث ادعى أنه لم يكن لديه شبكة دعم بعد عودته من الخدمة في أفغانستان وأن الصدمة التي تعرض لها والتي تعود إلى وفاة والدته الأميرة ديانا "لم تتم مناقشتها مطلقًا".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أطلق دوق ساسكس سلسلته الجديدة "Heart Of Invictus" عبر منصة نيتفليكس، وهو في طليعة الفيلم الوثائقي المكون من خمسة أجزاء إلى جانب المحاربين القدامى المصابين - مع ظهور زوجته ميجان ماركل لفترة وجيزة فقط في عدة مشاهد لدعمه.

صدمات هاري بعد الحرب ووفاة والدته

وأوضح هاري أنه فقط عندما عاد من الحرب، أدرك الصدمة التي تعرض لها بعد وفاة ديانا في باريس عام 1997 عندما كان عمره 12 عامًا، قائلاً: "بعد عودتي من الحرب في 2008، كان أكبر صراع بالنسبة لي هو عدم وجود أحد حولي يمكنه المساعدة حقًا"، مضيفًا: "لم يكن لدي هيكل الدعم هذا، أو تلك الشبكة أو نصيحة الخبراء لتحديد ما كان في الواقع".

وقال أيضًا في مقدمة الحلقات: "لسوء الحظ، مثل معظمنا، المرة الأولى التي تفكر فيها في العلاج هي عندما تكون مستلقيًا على الأرض في وضع الجنين، وربما تتمنى لو كنت قد تعاملت مع بعض هذه الأشياء سابقًا وهذا ما أريد تغييره حقًا".

وأوضحت الصحيفة أنه في أحدث مشروع لدوق ودوقة ساسكس كجزء من صفقة بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني مع نيتفليكس، يقدم هاري نفسه على أنه أب لطفلين ومالك كلب وزوج، وبالرغم من تعهده بعد إقحام أسرار عائلته في أي عمل له جديد، فإنه يبدو أن الأمير أدرك أن أهميته تأتي فقط كونه عضو سابق في العائلة المالكة البريطانية.

وتابعت أنه خلال العمل الوثائقي، سُئل دوق ساسكس من قبل أحد المحاورين: "ما اسمك؟"، فأجاب: "اسمي هاري". ثم يقول القائم بإجراء المقابلة: "ماذا تفعل يا هاري؟" فيجيب: ماذا أفعل؟ في أي يوم معين؟ أنا أب لطفلين يقل عمرهما عن ثلاث سنوات، ولدي كلبان، وزوج، وأنا الراعي المؤسس لمؤسسة Invictus Games Foundation".

وفي العرض أيضًا، شوهد هاري وميجان في لحظة خاصة معًا قبل إلقاء خطاب في حفل التحية إلى الحرية للمحاربين القدامى في نيويورك في نوفمبر 2021، حيث يمكن سماع الدوق وهو يثق في الدوقة بشأن قوته ودعمه.

يُسمع هاري وهو يقول: "لم نفعل هذا منذ فترة... قلبي مثل يخفق بسرعة"، وهو يسير بعصبية خلف الكواليس.