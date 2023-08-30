الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"سطلانة" و"مخاصماك" تتصدران قائمة الأغاني الأكثر استماعًا

اغاني الصيف
اغاني الصيف

أعلنت إحدى المنصات الرقمية عن الأغاني الأكثر استماعًا في صيف 2023، وجاء في صدارة قائمة الأغاني الأكثر نجاحاً في مصر أغنية "سطلانة" لعبد الباسط حمودة وعلي ربيع وحمدي باتشان وحسن الخلعى و محمود الليثي و أوس أوس، بينما في المركز الثاني حلت أغنية - نوال "مخاصماك" بإيقاعاتها الراقصة، بينما جاءت أغنية أحمد سعد "اختياراتي (من فيلم مستر إكس)" في المركز الثالث.


القائمة الكاملة لأغاني صيف 2023 الأكثر استماعًا في مصر


تصدرت أغنية "سطلانة" - عبد الباسط حمودة وعلي ربيع وحمدي باتشان وحسن الخلعي ومحمود الليثي وأوس أوس قائمة الأعلى استماعًا في مصر خلال موسم الصيف. 

وجاءت أغنية "مخاصماك" - نوال في المركز الثاني 
 

فيما حلت ثالثا أغنية "اختياراتي (من فيلم مستر إكس)" للمطرب  أحمد سعد
 

تلاها في المركز الرابع أغنية "قالوا عليكي" للمطرب محمد سعيد
 

و في المركز الخامس أغنية "يمكن خير" للمطرب رامي صبري
 

وجاء محمد رمضان في المركز السادس بأغنية "Come Baby Come" لمحمد رمضان و Skales
 

وسابعا حلت أغنية "مسا مني ليكوا" لعصام صاصا
 

وفي المركز الثامن أغنية "نص صيته مني (احنا أصحاب بلدنا)" لعصام صاصا
 

بينما جاء في المركز التاسع "بالراحة يا شيخة" - بهاء سلطان

 

وجاء في المركز الأخير أغنية "البخت"  للمطرب ويجز

أغاني الصيف الأكثر استماعًا عالميًا:


“Ella Baila Sola” -لـ  Eslabon Armadoو  Peso Pluma
“WHERE SHE GOES”-لـ  Bad Bunny
Seven”- بالاشتراك مع “Latto  لـ Jung Kookو  Latto
“Cruel Summer”- لـ  Taylor Swift
“La Bebe - Remix”- لـ  Yng Lvcasو  Peso Pluma
“un x100to”- لـ  Grupo Fronteraو Bad Bunny
“Flowers”- لـ  Miley Cyrus
“Daylight”- لـ   David Kushner
“Sprinter”- لـ  Daveو Central Cee
“As It Was”- لـ  Harry Styles

أغنية سطلانة سطلانة مخصماك قادمة الأعلى استماعا قاذمة الأغاني الأعلى استماعا

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