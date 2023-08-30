"سطلانة" و"مخاصماك" تتصدران قائمة الأغاني الأكثر استماعًا

أعلنت إحدى المنصات الرقمية عن الأغاني الأكثر استماعًا في صيف 2023، وجاء في صدارة قائمة الأغاني الأكثر نجاحاً في مصر أغنية "سطلانة" لعبد الباسط حمودة وعلي ربيع وحمدي باتشان وحسن الخلعى و محمود الليثي و أوس أوس، بينما في المركز الثاني حلت أغنية - نوال "مخاصماك" بإيقاعاتها الراقصة، بينما جاءت أغنية أحمد سعد "اختياراتي (من فيلم مستر إكس)" في المركز الثالث.



القائمة الكاملة لأغاني صيف 2023 الأكثر استماعًا في مصر



تصدرت أغنية "سطلانة" - عبد الباسط حمودة وعلي ربيع وحمدي باتشان وحسن الخلعي ومحمود الليثي وأوس أوس قائمة الأعلى استماعًا في مصر خلال موسم الصيف.

وجاءت أغنية "مخاصماك" - نوال في المركز الثاني



فيما حلت ثالثا أغنية "اختياراتي (من فيلم مستر إكس)" للمطرب أحمد سعد



تلاها في المركز الرابع أغنية "قالوا عليكي" للمطرب محمد سعيد



و في المركز الخامس أغنية "يمكن خير" للمطرب رامي صبري



وجاء محمد رمضان في المركز السادس بأغنية "Come Baby Come" لمحمد رمضان و Skales



وسابعا حلت أغنية "مسا مني ليكوا" لعصام صاصا



وفي المركز الثامن أغنية "نص صيته مني (احنا أصحاب بلدنا)" لعصام صاصا



بينما جاء في المركز التاسع "بالراحة يا شيخة" - بهاء سلطان

وجاء في المركز الأخير أغنية "البخت" للمطرب ويجز

أغاني الصيف الأكثر استماعًا عالميًا:



“Ella Baila Sola” -لـ Eslabon Armadoو Peso Pluma

“WHERE SHE GOES”-لـ Bad Bunny

Seven”- بالاشتراك مع “Latto لـ Jung Kookو Latto

“Cruel Summer”- لـ Taylor Swift

“La Bebe - Remix”- لـ Yng Lvcasو Peso Pluma

“un x100to”- لـ Grupo Fronteraو Bad Bunny

“Flowers”- لـ Miley Cyrus

“Daylight”- لـ David Kushner

“Sprinter”- لـ Daveو Central Cee

“As It Was”- لـ Harry Styles