الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسلام إبراهيم يكشف تفاصيل آخر أعماله الفنية.. وعلاقته بالراحل مصطفى درويش (فيديو)

إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم

تحدث الفنان إسلام إبراهيم، عن آخر أعماله الفنية، موضحا أنه يعرض له حاليًا بالسينمات فيلم "ع الزيرو" مع محمد رمضان، وحقق نجاحًا كبيرًا، وفيلم "مندوب مبيعات" مع آيتن عامر.

وأضاف إبراهيم، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن فيلم "مندوب مبيعات" سيكون لايت كوميدي، لافتًا إلى أنه يشارك في فيلم "عنب"، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".

استلام جائزة تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش

كما أعرب الفنان الشاب عن سعادته البالغة باستلام جائزة تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش، قائلا: "بفرح لأن دى جائزة من الجمهور نفسه وده معناه أن الجمهور بيحب مصطفى لسه عالق فى ذهنه، وكان فيه خليط بين الفرح والحزن وكنت أتمنى إن مصطفى الله يرحمه يستلم الجائزة بنفسه".

وعن كواليس مسلسل "100 وش" التي جمعته بالفنان الراحل، قال: "كانت صعبة لأنه كانت أيامها كورونا ودخلة رمضان، فكان مصطفى بيحب القهوة قوى وكان بيمشى بمكنة إسبريسو، وكلنا كنا بنعقد معاه فى الكرفان بنشرب معاه القهوة".

وأشار إلى أنه كان يلجأ إليه للمساعدة فى تكوين رأى حول المشاركة فى بعض الأعمال الفنية، مردفًا: "كنت بسأله فى أى عمل متردد فى المشاركة فيه، وكنا على صلة طول الوقت حتى قبل البوست الأخير الذى كتبه قبل وفاته".

واختتم الفنان الشاب حديثه قائلًا: "الدنيا مش مستاهلة قوى الصراعات اللى إحنا بندخل فيها بل محتاجة أن نأخد الأمور ببساطة، مصطفى إدانا قلم على وشنا كلنا فجاة حد بكامل صحته وشهرته ونجاحه مبقاش موجود، وفى نفس الوقت سايب أثر طيب الناس كلها بتفتكروا بيه وهو ده اللى بيفضل".

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