الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خطة زمنية لرفع كفاءة محطات المياه بمحافظات القناة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على التنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها بإقليم القناة، وأن الشركة تستمر في تنفيذ خطتها على جميع المحاور، والتي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.

اجتماع مجلس الإدارة 

جاء ذلك الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الشركة، بحضور سكرتيري عموم محافظات القناة وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلس الإدارة. 

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقطاعات الشركة الثلاثة.

وأشار إلى أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات العمل بالشركة، ووضع خطط صيانة شاملة ودورية لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

وتمت مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تغذية مدينة اللقاحات بمياه الشرب بسرابيوم في الإسماعيلية لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكل أنواعها والمستحضرات البيولوجية والبيوتكنولوجي ومستلزماتها، مشددًا على الالتزام بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال وفقًا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية، ومشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المرفق الحيوي المهم.

إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب 

كما تمت مناقشة أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمحافظات القناة، وذلك ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات، التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد) للقيام بجميع المهام والتحاليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) بصفة يومية للمياه على مدار الـ24 ساعة والتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية، لضمان تقديم خدمة متميزة في مجال مياه الشرب حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

بالإضافة إلى عرض الجهود التي تبذلها الشركة في مجال تقليل الفاقد في مياه الشرب باستخدام أحدث الأنظمة وتدعيم المنظومة بالعدادات الخاصة بقياس الفاقد للمياه، ورفع كفاءة وحدات الإنتاج والشبكات وتحديد جدول زمني للكشف الدوري على شبكات المياه التابعة للشركة على مدار العام.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

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