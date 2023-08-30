الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. أمنية صلاح تُناقش رواية "كف المسيح" بمبنى قنصلية

حفل توقيع كتاب كف
حفل توقيع كتاب "كف المسيح"

يستضيف مبنى قنصلية بوسط البلد، حفل توقيع ومناقشة رواية “كف المسيح” عن دار العين للنشر، للكاتبة الدكتورة أمنية صلاح، وذلك  يوم الأحد ٣ سبتمبر المقبل، في تمام الساعة 7 مساءً.

ويشارك في مناقشة الكتاب، كل من، الكاتب الروائي سامج الجباس، الكاتبة الروائية، رضوى الأسود، الكاتب الروائي أحمد عبد اللطيف، الكاتب الروائي محمد إسماعيل عمر.

وسيدير الندوة الإعلامي خالد منصور، وتقدمها الدكتورة فاطمة البودي

يشار إلى أن مبنى قنصلية وسط البلد، بشارع طلعت حرب، خلف حلواني العبد.

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الروائية أمنية صلاح تناقش "كف المسيح" فى ورشة الزيتون الأدبية

عن أمنية صلاح

هي كاتبة سكندرية، نالت درجات الماجستير والدكتوراة في مجال الآثار والفنون القبطية من معهد البحوث والدراسات القبطية، جامعة الإسكندرية، وصدر لها  مجموعة من الأعمال الإبداعية، أبرزها، من قبل رواية "الميلاد" عام  2017 عن دار أطلس للنشر والتوزيع، مجموعة قصصية بعنوان "وضعتها أنثى" 2018 عن دار الياسمين للنشر.

وقد اختارت الكاتبة العنوان"كف المسيح" ليكون متسقًا بالموضوع الذي تدور حوله روايتها، فالكف لها علاقة بقراءة الكف التي تطارد الجدة منذ البداية، والمسيح، ليدل على العائلة القبطية التي تضم بطلتي الرواية، وتكشف عن الكثير من الأحداث والمواقف التي تكشف عنها الرواية.

نبذة عن رواية كف المسيح

هي رواية اجتماعية إنسانية، معنية بتشريح الإنسان وعلاقته بنفسه وبمجتمعه، تدور أحداث الرواية حول ثلاثة أطر مكانية، هم: مصر القديمة والمكس ورشدي. ويدور العمل حول شخصيتين رئيسيتين تتخذا نفس الاسم، هما فتاة وجدتها.

تحاول الجدة المتسلِّطة فرض سيطرتها على حفيدتها، التي كانت تعاني بدورها من عقدة جلد الذات لظنّها بأنها السبب في موت والدتها. فتعتاد الفتاة على الاستسلام والسلبية، ولكن، ومع توالي الأحداث، تبدأ الفتاة في رحلة التعافي الذاتي وتتخلص من عقدها القديمة، يواكب ذلك معرفتها بالدوافع الحقيقية لسيطرة الجدة وتحكّمها الزائد، وبأنها تؤمن بنبوءة قديمة مرتبطة بقراءة الكف كانت هي السبب في كل ما وصلت إليه العائلة، لتطبّق الجدة بذلك نظرية التوقعات المحققة لذاتها دون أن تقصد! كل هذه الأحداث تدفع إلى الفتاة إلى الخلاص فتحاول الخروج من تحت سيطرة الجدة على طريقتها بمساعدة القس دانيال صديق العائلة.

رواية كف المسيح دار العين للنشر الدكتورة أمنية صلاح وسط البلد

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