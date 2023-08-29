المؤتمر الدولى للسكان والصحة والتنمية يبرز الرؤية المستقبلية ومواجهة التحديات بأفكار متطورة

يجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية (PHDC23) الذى تستضيفه مصر فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر يركز على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات، مشيدًا بالجهود المشتركة التي يبذلها العالم لمواجهة هذه التحديات.

وقال وزير الصحة: "نحن نواجه تحديات متزايدة في مجال الصحة والسكان والتنمية، لكن بفضل الجهود المشتركة والابتكارات التكنولوجية، نحن قادرون على تحقيق تقدم ملموس".

وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والأفضليات في هذه المجالات الحاسمة، ومن المتوقع أيضًا أن يكون منصة لإحداث تغيير حقيقي في السياسات العالمية والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة والسكان والتنمية.

يذكر أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداثًا جانبية بمشـاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية وذلك في إطار المحاور الآتية:

- الصحة والسكان والتنمية: تكامل وتضافر الجهود.

- التجارب الرائدة وأفضل الممارسات في الحوكمة الرشيدة.

- السياسات المتكاملة القائمة على الأدلة من أجل مستقبل أفضل.

- دور منظمات المجتمع المدني لدعم سكان أصحاء من أجل التنمية المستدامة.

- تأثير المتغيرات السكانية على التنمية: التغيرات المناخية - الأمن المائي والغذائي.

- الصحة العامة: ضمان حياة صحية وتحقيق الرفاهة لجميع الأعمار.

- تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية لتحقيق التنمية.

- نهج الصحة الواحدة: تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة.

- تمكين المرأة من أجل الرفاهة وصحة أفضل للسكان.

- الصحة النفسية للسكان وتحقيق التنمية.

- التوزيع الديموجرافي: الأثر الاقتصادي - الفرص الضائعة والمكاسب المحتملة.

- الاستثمار من أجل المستقبل: الفرص والاتجاهات

- الاستثمار في البشر.

- التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية: الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

- التقنيات الحديثة للتنبؤات السكانية، تعزيز الصحة وتسريع وتيرة التنمية.



وأعدت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المنظمات الأممية والخبراء وكافة أصحاب المصلحة، مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي تتناول منظورًا متعدد الابعاد لأهم قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي يلقيها مجموعة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك الخبراء في مجالات السكان والصحة والتنمية وعلى رأسهم الوزراء الدوليون والمحليون المعنيون بملفات السكان والصحة والتنمية وخبراء المنظمات الأممية والدولية ورؤساء الجامعات الدولية والأساتذة الأكاديميون وممثلو منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والشخصيات الإعلامية البارزة وتهدف جلسات النقاش إلى إيجاد الحلول الابتكارية لمواجهة مختلف التحديات لتحقيق مختلف سبل التنمية والخروج بتوصيات قابلة للتحقيق وللقياس.

ويستهدف المؤتمر مشاركة مختلف أصحاب المصلحة وصانعي القرارات في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني.

ويستضيف المؤتمر 13 وزيرًا للصحة والسكان من مختلف دول العالم و14 نائبًا عن وزراء، و48 سفيرًا، والمنظمات الأممية والعديد من الهيئات الدولية والمنظمات والمجالس العربية (١١٧ ممثلًا)، ورؤساء الجامعات الدولية وكوكبة من الأساتذه الأكاديميين الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني، والتحالفات الدولية، وممثلي شركات الأدوية العالمية والمحلية.