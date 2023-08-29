الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: رفعنا توصيات 15 لجنة بالحوار الوطنى للرئيس السيسى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن كل المشاركين في الحوار متطوعون للتعبير عما يريده المواطنون، وأناشد المواطنين إذا رأوا قضية أو ملفًا يتم تناوله بطريقة غير إيجابية أن يراسلوا أمانة الحوار الوطني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يتم على مراحل، مرحلة الجلسات العامة التي تخرج منها التوصيات، ثم مرحلة بلورة التوصيات لرفعها لرئيس الجمهورية، ثم يستأنف الحوار مرة أخرى، وبالفعل تم رفع توصيات 15 لجنة من 19 لجنة.

الأكثر قراءة

محللون: زيارة البرهان لمصر تسهم فى إطفاء الحرب المستعرة بالخرطوم

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 وحكم صيامه

موعد بدء الدراسة 2023 الرسمي في الجامعات والمدارس

"أنابيب البترول" تدرس مشروع تجديد خط "بني سويف/ أسيوط" (صور)

تبدأ الثامنة صباحاً.. مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر 2023

الباز: أتحدى أحمد طنطاوى أن يدين الإخوان ويصفها بالجماعة الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟