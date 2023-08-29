ضياء رشوان: رفعنا توصيات 15 لجنة بالحوار الوطنى للرئيس السيسى

قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن كل المشاركين في الحوار متطوعون للتعبير عما يريده المواطنون، وأناشد المواطنين إذا رأوا قضية أو ملفًا يتم تناوله بطريقة غير إيجابية أن يراسلوا أمانة الحوار الوطني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يتم على مراحل، مرحلة الجلسات العامة التي تخرج منها التوصيات، ثم مرحلة بلورة التوصيات لرفعها لرئيس الجمهورية، ثم يستأنف الحوار مرة أخرى، وبالفعل تم رفع توصيات 15 لجنة من 19 لجنة.