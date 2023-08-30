الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ديلرات مسلحة.. تاجرا مخدرات يحصنان أنفسهما بالسلاح والذخيرة فى أشمون

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

ما أسهل السير في طريق الشيطان، من هذا الطريق يجني البعض أموالا طائلة بمنتهى السهولة من التجارة الحرام مثل المخدرات، ولكن نهايات من يسير في هذا الطرق معروفة دوما خلف الأسوار.

اثنان من تجار المخدرات بـ مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، استقر بهما الأمر في أحد الأماكن التي اتخذا منها وكرا لترويج المواد المخدرة على عملائهما من مدمني المواد المخدرة بدائرة المركز، ثم قاما بتحصين أنفسهما بأسلحة وذخيرة لحماية تجارتهما غير المشروعة، ومحاولة التصدي لرجال الأمن حال كشف أمرهما والوصول إليهما.

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تاجرا المخدرات في أشمون تخصصا في بيع الحشيش والهيروين والأيس، وأصبح لهما شهرة كبيرة في مجال تجارة المخدرات وكانا محل ثقة لكثير من مدمني تلك المواد المخدرة.

مع مرور الأيام وصلت معلومات لضباط مباحث مركز أشمون بقيام اثنين من العناصر الإجرامية المسلحة، باتخاذهما وكرا إجراميا لترويج المواد المخدرة على المدمنين بدائرة المركز.

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تحركت أجهزة الأمن على الفور واتخذت خطوات سريعة في عمليات جمع المعلومات والتحريات، من خلال تشكيل فريق بحث عالي المستوى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأكد فريق البحث صحة ما جاء من معلومات وتحريات.

خرجت قوة أمنية مكبرة من ضباط مباحث مديرية أمن المنوفية تحت إشراف مدير قطاع الأمن العام، لاستهداف هذين العنصرين الإجراميين، عقب تقنين كافة الإجراءات.

تمكنت القوة المكبرة من تنفيذ المداهمة ونجحت في القبض على المتهمين، وعثرت بحوزتهما على بندقية خرطوش وكمية من الذخيرة، وباستكمال عمليات تفتيش وكرهما الإجرامي عثرت القوات على كمية من مخدر الأيس والحشيش والهيروين، كما عثرت على ميزان حساس ومبلغ من المال.

تم اقتياد المتهمين إلى مركز أشمون وبمواجهتهما أقرا بإتجارهما في المواد المخدرة والأسلحة التي ضبطت بحوزتهما بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، وأضافا أن المبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي والميزان الحساس لوزن مبيعاتهما من المواد المخدرة.

على الفور تم تحرير محضر بالضبط وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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