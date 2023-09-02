ليك مخصوص بالاسم والصورة.. هدايا المولد النبوي الشريف

تستعد مصانع وورش صناعة هدايا مولد النبوي الشريف لغزو الأسواق بمنتجاتهم للاحتفال بالمناسبة العطرة والتهادي بين الأشخاص وبعضهم، حيث يبتكر الصناع كل عام أشكال جديدة ومتنوعة لتقديمها كهدية ومن بين تلك الهدايا تلك التي تصنع خصيصا للزبائن حيث تعرض في الآونة الأخيرة كعرائس المولد والحصان ولكن يطبع عليها أسماء وصور المُهدى إليهم وبعض عبارات المعايدة.

ولكي تخرج هذا النوع من الهدايا بهذا الشكل للمستهلك تمر بعدد من المراحل لعل من أبرز تلك المصنوعات هي التي تصنع من الخشب و تقطع باستخدام ماكينة الليزر ثم يتم طباعة الصور والأسماء عليها عبر مكابس حرارية مخصصة لذلك.

تاجر:الهدايا أصبحت غير تقليدية ويتم تطويرها كل موسم

ويقول محمد عبد الله مالك لورشة صناعة الهدايا المطبوعة، إن الهدايا أصبحت الآن غير تقليدية فنحن نسعى للخروج من عباءة الأشكال المعتادة وكل عام يقوم الصناع بعمل أشكالاً جديدة ومن بين الهدايا المنتشرة من هذا النوع صناديق "حلوى المولد" المزخرفة والتي تحمل صورة شخص أو شخصين حسب الطلب وأيضا يتاح أن تضاف بعض العبارات والأسماء فهي تضيف شكل جمالي للهدايا المقدمة وتضفي عليها صفة الخصوصية فهي صنعت خصيصا لكي تكون هدية لشخص ما بعينه مما تجعلها تحوز على تقدير كبير ويتم الاحتفاظ بها كذكرى سعيدة بين المتهادين.

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وأضاف عبدالله أن الخطوات والمراحل التي تمر بها قطعة الهدايا تختلف بحسب نوعها وشكلها فهناك ما يضاف إليه محرك لكي تكتسب حركة مختلفة كما يتم أيضا أضافة بعض الاضاءات لبعض القطع لكن جميعهم يشتركون في طريقة الصناعة البدائية من حيث رسم الشكل على البرنامج الخاص بماكينة الليزر ومن ثم يقوم الليزر بتقطيع الخشب ثم يتم تجميعه ومعالجته للطباعة عليه بتقنية السبلميشن وهناك تقنيات أخرى ولكن أبرزها الكبس الحراري والخطوة الأخيرة بعد أن يتم التعديل على الصور والنصوص يتم طبعها على الاخشاب وتكبس بمكبس حراري لتثبيت الطباعة عليها والبعض يتم حفر العبارات عليها.

هدايا المولد النبوي الشريف

هدايا المولد النبوي الشريف

هدايا المولد النبوي الشريف

هدايا المولد النبوي الشريف

هدايا المولد النبوي الشريف