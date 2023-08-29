الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاصم السعدني: الزمالك يواجه الخليج في كأس السوبر المصري السعودي لكرة اليد

عاصم السعدني
عاصم السعدني

أعلن عاصم السعدني رئيس لجنة مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد عن تحديد طرفي النسخة الأولى من كأس السوبر المصري السعودي لكرة اليد، حسب البروتوكول الموقع بين الاتحادين المصري والسعودي.

وقال السعدني في تصريحات له، إن مباراة كأس السوبر المصري السعودي ستجمع بين الزمالك بطل السوبر المصري ونادي الخليج السعودي، وتقام المباراة في المملكة العربية السعودية يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأضاف السعدني: "المباراة تأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري والسعودي، على أن يتم تبادل استضافتها كل عام، حيث ستقام النسخة الأولى في السعودية والنسخة الثانية في مصر وهكذا".

وعن مباراة كأس السوبر المصري، أكد السعدني أنها تجمع بين الأهلي والزمالك وستقام لأول مرة خارج مصر وتحديدا في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 9 ديسمبر المقبل.

وأشار السعدني إلى وجود تنسيق دائم مع الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن التجمعات الدولية وبرنامج المنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها مصر في يناير المقبل.

ويملك فريق الزمالك عناصر مميزة ويلعب دائما للمنافسة على اللقب كذلك فريق الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات العالية ومن المتوقع ان تشهد موقعة السوبر منافسة صعبة للغاية بين الأهلي والزمالك .

وكانت قرعة بطولة افريقيا للأندية للسيدات قد أسفرت عن وقوع نادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى يتأهل اول اربع انديه إلى الدور الثاني.

 

السعدني الخليج السعودي رئيس لجنة مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد المصري السعودي ستجمع بين الزمالك بطل السوبر المصري الاتحادين المصري والسعودي

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