خالد عكاشة: استراتيجية مصر الخارجية تؤكد إدراكها لخصوصية الدول وطبيعتها الداخلية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن استراتيجية مصر الدائمة هي الحرص على سيادة الدولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، مؤكدًا أن هذا يؤكد إدراك الدولة المصرية لخصوصية الدول وطبيعتها الداخلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، أن هذا الأمر ليس قاصرًا على السودان فقط، ولكن مصر اتبعت ذلك في القضية الليبية وهي من الخطوات المصرية الناجحة، لأن أهل مكة هم أدرى بشعابها، ولأن أهالي هذه الدول هم القادرون على صياغة مستقبلهم.

مصر ترفض التدخل الخارجي في الدول

وأكد، أن مصر ترفض التدخل الخارجي في شئون الدول، والسودان يربطنا به أواصر قوية، مشيرًا إلى أن مصر تقدم كل أشكال الدعم له، ومصر تحمل هموم هذه الدول وتقوم بطرحها على المستويين الإقليمي والدولي، وتستطيع أن تستجلب الدعم اللازم للقضية كي تقدمه للأشقاء للوصول لحل حقيقي وهذا هو الطموح المصري.