الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد عكاشة: استراتيجية مصر الخارجية تؤكد إدراكها لخصوصية الدول وطبيعتها الداخلية

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن استراتيجية مصر الدائمة هي الحرص على سيادة الدولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، مؤكدًا أن هذا يؤكد إدراك الدولة المصرية لخصوصية الدول وطبيعتها الداخلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، أن هذا الأمر ليس قاصرًا على السودان فقط، ولكن مصر اتبعت ذلك في القضية الليبية وهي من الخطوات المصرية الناجحة، لأن أهل مكة هم أدرى بشعابها، ولأن أهالي هذه الدول هم القادرون على صياغة مستقبلهم. 

 مصر ترفض التدخل الخارجي في الدول

وأكد، أن مصر ترفض التدخل الخارجي في شئون الدول، والسودان يربطنا به أواصر قوية، مشيرًا إلى  أن مصر تقدم كل أشكال الدعم له، ومصر تحمل هموم هذه الدول وتقوم بطرحها على المستويين الإقليمي والدولي، وتستطيع أن تستجلب الدعم اللازم للقضية كي تقدمه للأشقاء للوصول لحل حقيقي وهذا هو الطموح المصري. 

خالد عكاشة استراتيجيه مصر خصوصية الدول طبيعتها الداخلية السودان القضية الليبية الخطوات المصرية الناجحة التدخل الخارجي الدعم اللازم للقضية الدعم

مواد متعلقة

حسين هريدى: مصر سعت منذ اليوم الأول لاشتباكات السودان لوقف إطلاق النار

البرهان يكشف السبب الرئيسى فى أزمة السودان

البرهان: السودان يواجه حربًا مدمرة من مجموعات متمردة

البرهان لـ “القاهرة الإخبارية”: لا نسعى للاستمرار فى حكم السودان

الرئيس السيسى يستقبل البرهان.. ويؤكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب السودان

هل يسعى البرهان لإنهاء الحرب فى السودان؟.. صحفى سودانى يجيب

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة في السعودية.. على متنها مسؤلون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟