السيد بدير.. الفنان الشامل

لمع نجم السيد بدير فى عالم الفن خلال فترة الأربعينيات، أحبته الكاميرا فأخلص لها وسخّر موهبته ليس فى مجال التمثيل فقط، بل فى التأليف وكتابة السيناريو والحوار والإخراج، ليطلق عليه لقب «الفنان الشامل».

ولد السيد بدير، الذى يحل غدا ٣٠ أغسطس الذكرى الـ٣٧ لرحيله، فى إحدى قرى محافظة الشرقية، وحصل على شهادة البكالوريا وقرر أن يدخل كلية الطب البيطرى، ولكن حبه للفن جعله يتركها، ليتفرغ لشغفه ويصبح نجمًا لامعًا فى التمثيل.

بدأ مسيرته الفنية من خلال تأليف فيلم «تيتاوونج» عام ١٩٣٧ والتمثيل فيه، ولكن تجسيده شخصية «عبدالموجود ابن عبدالرحيم» كبير الراحمية قبلى، فى فيلم «ابن ذوات» كان السبب فى تحقيقه شهرة واسعة، ويذيع صيته.

قدم أكثر من ٦٠ عملًا فنيًا، بين تمثيل وإخراج وتأليف، ومن أشهر مؤلفاته السينمائية مجموعة من أفلام وحش الشاشة «فريد شوقى»، منها: «جعلونى مجرمًا، و«الفتوة»، و«سلطان»، و«النمرود»، و«رصيف نمرة ٥»، و«الأسطى حسن»، وعشرات الأفلام والمسرحيات الأخرى التى جمعت بين الطابع الكوميدى والدرامى.

ورغم جدية الأفلام التى ألّفها، لم يغفل الجانب الكوميدى، حيث أخرج نحو ١٩ عملًا فنيًا، سواء أفلامًا سينمائية أو مسرحيات تتسم بالطابع الكوميدى مثل «أرملة ليلة الزفاف»، و«سكر هانم»، و«عاشت للحب»، و«كهرمان»، و«العبيط»، ومن المسرحيات «سنة مع الشغل اللذيذ»، و«الكورة مع بلبل»، و«كل الرجالة كده».

ورحل عن عالمنا فى ٣٠ أغسطس عام ١٩٨٦ عن عمر ناهز ٧١ عامًا، بعد صراع مع مضاعفات مرض السكرى.