محمد حمادة يتحدث عن دلالة توقيت زيارة البرهان لمصر (فيديو)

تحدث الكاتب الصحفي محمد حمادة، نائب رئيس تحرير الأهرام، عن دلالة توقيت زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لمصر، قائلًا: إن هذه الزيارة في غاية الأهمية في وقت بغاية الصعوبة، خاصة أنها الزيارة الأولى له منذ بدء الأزمة في إبريل الماضي.

وأضاف حمادة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تأتي دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاع البرهان على مجريات الأمور داخل السودان، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مصري سوداني كبير على جميع المستويات.

إطلاع الرئيس السيسي على الأوضاع الميدانية والوضع الإنساني

وأوضح نائب رئيس تحرير الأهرام، أن هناك رغبة حقيقية من الفريق البرهان في إطلاع الرئيس السيسي على الأوضاع الميدانية والوضع الإنساني بالسودان.

وتابع: أننا شاهدنا خلال استقبال الرئيس السيسي للفريق البرهان مدى امتنان الأخير بحفاوة استقبال المصريين للجالية السودانية، إضافة إلى رؤيتنا محاولة مصر لاحتواء الموقف والخروج بتسوية حقيقية للأزمة السودانية، وما تباعها من أوضاع ماسآوية للشعب السوداني.