الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تشيد بضم شهداء ومصابى العمليات الحربية لمستفيدى صندوق تكريم الشهداء

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع فى الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين فى معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 والشهداء والمصابين من المدنيين خلال بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى المستفيدين من الصندوق.

توجيهات الرئيس تعكس حرص مصر على دعم أسر الشهداء 

وقالت عضو مجلس النواب إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس حرص مصر على دعم أسر الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية هذا الوطن الغالي، مؤكدة أن الرئيس دائمًا ما يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها من الشهداء، كما أنه حريص على تقديم الدعم المعنوي والمادي لأسر الشهداء، تقديرًا لما قدموه في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد حتى آخر قطرة دماء من أجسادهم.

 

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وتابعت النائبة مايسة عطوة، إن التاريخ سيظل يذكر ما قام به رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة من تضحيات عبر التاريخ من أجل الحفاظ على الوطن وعلى أمنه واستقراره، موضحة أن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز حوافز صندوق الشهداء جاءت تقديرًا لما قدموه من تضحيات.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وصدّق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق، كما صدّق على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الشرطة التاريخ حرب الإستنزاف الإسماعيلية 25 يناير

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