خالد الجندى: الدنيا يوجد فيها أديان متعددة أما بالآخرة فيوجد دين واحد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الكافر له دين، ولكننا لا نعترف سوى بديننا ونقر به، مستدلًا بقوله تعالى "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ".

الله نهى عن التطاول على الأديان

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، "تحدث عن دينك كيفما شئت ولكن لا تتطاول على دين الآخر"، مؤكدًا أن الله سبحانة وتعالى نهى عن التطاول على الأديان الأخرى في قوله تعالى "وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ".

وتابع، أن قوله تعالى "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ"، هذا في معتقدنا نحن كمسليمن، وكذلك قوله تعالى "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ"، مؤكدًا أن هذا يوم القيامة إنما في الدنيا فيوجد أديان متعددة أما في الآخرة فيوجد دين واحد.