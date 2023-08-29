الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لعب عيال| كريم عبدالعزيز ومنى زكى يتصدران الترند.. والجمهور: "عودة قوية"

الفنان كريم عبد العزيز
الفنان كريم عبد العزيز

تصدر كل من الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة منى زكي، محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا وموقع جوجل، بسبب عودة التعاون بينهما من جديد بعد مرور 14 عامًا على آخر تعاون جمع بينهما من خلال فيلم "ولاد العم".


وسيعود الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة منى زكي، للساحة الفنية سويًا من خلال التعاون الذي سيجمع بينهما بفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم "لعب عيال"، كما سيتعاون الفنان كريم عبدالعزيز مع المخرج طارق العريان لأول مرة.

 

"صعيدى وفرعون".. كريم عبدالعزيز يكشف تفاصيل أعماله الفنية الجديدة

وكتب حساب يحمل اسم نادية محمود، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلًة: "أنا متحمسة جدًا لمشاهدة العمل الجديد لكريم عبدالعزيز ومنى زكي! فريق رائع!"، وعلّقت مريم الحداد، من جمهور الفنان كريم عبدالعزيز: "أنا متحمسة للغاية لهذا الفيلم الجديد! من المثير أن يعود كريم عبدالعزيز ومنى زكي للتعاون مرة أخرى. أتوقع أن يكون الدور الصعيدي تحديًا جديدًا بالنسبة له. أنا أنتظر بفارغ الصبر مزيدًا من التفاصيل عن الفيلم".

وقال عيد حمودة، من جمهور الفنان كريم عبدالعزيز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كريم عبدالعزيز نجم كبير ومميز، هو نمبر وان الحقيقي في الفن"، وقالت إيمي سامر، من مستخدمي السوشيال ميديا: "عودة قوية، بالتوفيق والنجاح يا نجم يا كبير ربنا يكرمك ودايمًا في تألق".

الجزء الثالث من "الفيل الأزرق"

تُجدر الإشارة إلى أن الفنان كريم عبدالعزيز يواصل حاليًا التحضير للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" ومن المتوقع أن يبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة.

الفنان كريم عبد العزيز الفنانة منى ذكي كريم عبد العزيز منى ذكى لعب عيال

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟