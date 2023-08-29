لعب عيال| كريم عبدالعزيز ومنى زكى يتصدران الترند.. والجمهور: "عودة قوية"

تصدر كل من الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة منى زكي، محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا وموقع جوجل، بسبب عودة التعاون بينهما من جديد بعد مرور 14 عامًا على آخر تعاون جمع بينهما من خلال فيلم "ولاد العم".



وسيعود الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة منى زكي، للساحة الفنية سويًا من خلال التعاون الذي سيجمع بينهما بفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم "لعب عيال"، كما سيتعاون الفنان كريم عبدالعزيز مع المخرج طارق العريان لأول مرة.

وكتب حساب يحمل اسم نادية محمود، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلًة: "أنا متحمسة جدًا لمشاهدة العمل الجديد لكريم عبدالعزيز ومنى زكي! فريق رائع!"، وعلّقت مريم الحداد، من جمهور الفنان كريم عبدالعزيز: "أنا متحمسة للغاية لهذا الفيلم الجديد! من المثير أن يعود كريم عبدالعزيز ومنى زكي للتعاون مرة أخرى. أتوقع أن يكون الدور الصعيدي تحديًا جديدًا بالنسبة له. أنا أنتظر بفارغ الصبر مزيدًا من التفاصيل عن الفيلم".

وقال عيد حمودة، من جمهور الفنان كريم عبدالعزيز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كريم عبدالعزيز نجم كبير ومميز، هو نمبر وان الحقيقي في الفن"، وقالت إيمي سامر، من مستخدمي السوشيال ميديا: "عودة قوية، بالتوفيق والنجاح يا نجم يا كبير ربنا يكرمك ودايمًا في تألق".

الجزء الثالث من "الفيل الأزرق"

تُجدر الإشارة إلى أن الفنان كريم عبدالعزيز يواصل حاليًا التحضير للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" ومن المتوقع أن يبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة.