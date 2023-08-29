الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السمانى عوض الله يوجه التحية لمصر حكومة وشعبًا على ما تقدمه للسودان

السماني عوض الله
السماني عوض الله

وجه الكاتب الصحفي السماني عوض الله، رئيس تحرير جريدة الحاكم نيوز، التحية لمصر حكومة وشعبًا على ما تقدمه لـ السودان وشعب السودان قبل وأثناء وبعد هذه الحرب اللعينة التي شهدها السودان.

وقال عوض الله، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية ظلت تقوم بدور كبير جدا تجاه هذه الأزمة، إضافة إلى أن الزيارة التي خصصها رئيس مجلس السيادة لمصر كأول زيارة له إلى خارج السودان بعد اندلاع هذه الحرب دليل على أن الجهود التي قامت بها مصر تجاه السودان تسعى إلى مصلحته، والحفاظ على مؤسساته الوطنية دون التدخل في شئونه الداخلية.

الرئيس السيسي يقوم بجهود كبيرة جدًا منذ اندلاع الحرب السودانية


وأضاف أن الزيارة أتت نتيجة ما ظلت تقوم به مصر وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ظل يقوم بجهود كبيرة جدا منذ اندلاع هذه الحرب والاتصالات التي أجراها على المستوى الإقليمي والدولي، وابتعاثه لوزير الخارجية لدول الجوار، واستضافة مصر لقمة القاهرة لدول جوار السودان. 

وأشار رئيس تحرير جريدة الحاكم نيوز إلى أن كل هذه جهود كان نتاجها أن يخصص رئيس مجلس السيادة أولى زياراته الخاريجة ليقول لمصر شكرًا على ما قدمتموه للشعب السوداني، واستضافتكم للأعداد الكبيرة الفارين من الحرب، ودخلوا مصر آمنين سالمين ودخلوا دون أي قيود.

السودان التحية لمصر حكومة وشعبا السماني عوض الله الكاتب الصحفي السماني عوض الله مصر رئيس تحرير جريدة الحاكم نيوز

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