تشميع 19 سنترًا تعليميًا فى 6 مراكز بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار جهود مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، والتى تقوم بها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية، وتوجيه ضربات قوية ضدها بيد من حديد، مع القيام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف مع القيام بتشميع الأماكن التي يتم استخدامها في الدروس الخصوصية.

حملة لغلق السناتر الخاصة بالبحيرة

وشنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة برئاسة يوسف الديب، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي عدة حملات موسعة على معاقل الدروس الخصوصية، بـ 6 مراكز بالمحافظة، وهى “شبراخيت، كفر الدوار، مركز أبو حمص، دمنهور، ايتاي البارود”.

وأسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع ١٩ مركزا في ٦ مدن بالمحافظة على النحو التالى "٤ مراكز بشبراخيت- ٤ مركز كفر الدوار- ٣ أبو حمص- ٣ مركز دمنهور- ٢ التحرير - ٣ إيتاي البارود"، وبذلك يصبح إجمالي عدد المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية التى تم غلقها خلال ٣ أيام ٣٧ مركزا.

وشدد يوسف الديب، على استمرار وتكثيف الحملات والضرب بيد من حديد، لمواجهة أباطرة الدروس الخصوصية، وغلق جميع المراكز تفعيلا لقرار محافظة البحيرة فى هذا الشأن، من خلال الحملات المشتركة بالإدارات التعليمية مع مختلف الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتشمل الحملات نطاق جميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.

كما أكد استمرار تفعيل مجموعات الدعم المدرسى بجميع المدارس لدعم أبنائنا الطلاب، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، فى جميع أنحاء المحافظة.