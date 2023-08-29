السعودية تصدر عدة قرارات لتحقيق أعلى نسب مشاهدة

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، العديد من القرارات التي تخص المسابقة خلال الفترة المقبلة.

وقررت عدم إقامة مباريات فرق القمة الأربعة في توقيت واحد، وهم: «الهلال واتحاد جدة والنصر وأهلي جدة».

ويأتي ذلك لأن هذه الأندية يستحوذ عليها صندوق الاستثمار السعودي، والذي نجح بدوره في جلب الكثير من النجوم العالميين والدوليين لكل فريق من هؤلاء، خلال فترة الانتقالات الجارية "صيف 2023".

وحددت رابطة دوري روشن للمحترفين، أماكن ومواعيد وملاعب الجولات المقبلة، اعتبارا من الجولة السادسة وحتى الجولة الحادية عشر من المسابقة ذاته.

ومن المقرر أن يتم تحديد مواعيد الجولات 12 و13 و14 و15 و16 في وقت لاحق، بعد صدور جدول مباريات ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت مواعيد الجولات الـ5 الأولى من دوري روشن للمحترفين نسخة 2023/2024، إقامة مباريات الرباعي الكبار اتحاد جدة وأهلي جدة والهلال والنصر، في توقيت واحد، وهو ما أثر على نسب المشاهدة والمتابعة.

النجوم الدوليين يغزو الدوري السعودي خلال صيف 2023

وتجدر الإشارة إلى أن الدوري السعودي، يشهد حاليا، تواجد العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في أكثر من فريق، مثل السنغالي الدولي ساديو مهاجم ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق، وقائد منتخب البرتغال "الدوان" كريستيانو رونالدو.

كما انضم نجولو كانتي وكريم بنزيمة وجوتا إلى نادي اتحاد جدة، قادما من أندية تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وسلتيك الإسكتلندي.

أما الهلال، يضم بين صفوفه الحارس المغربي الدولي ياسين بونو القادم من نادي إشبيلية الإسباني والبرازيلي نيمار دا سليفا، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

بينما يتواجد في قائمة أهلي جدة، الحارس الدولي ومنتخب السنغال إدوارد ميندي القادم من نادي تشيلسي الإنجليزي، وروبيرتو فيرمينو، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، والجزائري الدولي رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي السابق أيضا، وغيرهم من النجوم الآخرين.