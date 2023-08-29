"الخطابة عند الشيخ كشك".. رسالة جامعية تثير ضجة على السوشيال ميديا

أثارت رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير عنوانها "الخطابة عند الشيخ عبد الحميد كشك.. دراسة في البنية والأسلوب" العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة الماجستير كما هو موضح بها مقدمة من الباحث مصطفى كامل عبدالسميع عبدالرحمن، وناقشها كل من الدكتور محمد يونس عبد العال أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس رئيسًا ومشرفًا، والدكتور محمد أبو الفتوح عفيفي أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة المنوفية عضوًا ومناقشًا، والدكتور أبو اليزيد الشرقاوي أستاذ الدراسات الأدبية بكلية الآداب جامعة القاهرة عضوًا ومناقشًا.

وتباينت ردود الفعل للمعلقين على المنشورات فقالت إسراء عصام:"بنية وأسلوب؟.. الاتنين؟، وقال طاهر البربري: “فن الشتيمة وقلة الأدب والمنطق المغلوط”، وعلق الشاعر وليد ثابت يقول: "فن الخطابة مش هي اللي قدمها كشك خالص، وكمان ليها بنية وأسلوب، وإيه علاقة ده باللغة العربية، والراجل الطيب ياخد درجة الماجستير وهوب يبقى دكتور في خطابة الشيخ كشك".

وعلق السيد الزرقاني: "كارثة"، وعلقت نجوى السودة: "عبد الحميد كشك.. عجبي في زمن العجب"، ورد عليها وليد ثابت: "المرة الجاية هنلاقي دكتوراه في البنية التحليلية لعبود وطارق الزمر".

وفي منشور آخر كتب حازم حسن يقول: "ما الميزة الأدبية أو العلمية المتوفرة في خطاب الشيخ شيخ كشك سوى السب والشتم والسخرية وقول قصص من وحي الخيال علي هيئة قال لي فلان وعلان والبسطاء من حوله يتأثرون بهذه الأوهام".