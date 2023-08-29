طفل يفقد السيطرة على السيارة ويقتحم كافيه في زفتى

اقتحمت سيارة صغيرة يقودها طفل بصحبة أصدقائه كافيه بسور نادي زفتي الرياضي، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة شابين كانا يجلسان في الكافيه.

ووفقاً لشهود عيان، حاول الطفل تنفيذ حركة لفة كاملة بالسيارة بغرض اللعب، ولكنه فشل في السيطرة على السيارة، ما أدى إلى اقتحامها للرصيف الخاص بالكافيه وإصابة الأشخاص الجالسين داخله.

تم نقل المصابين فورًا إلى مستشفى زفتي العام، حيث تم استدعاء الإسعاف وتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتى، يفيد بوقوع الحادث.

الشرطة تستدعي ذوي الطفل

وأشار الإخطار إلى أن شرطة النجدة تلقت بلاغًا بالحادث، وتم القبض على الطفل واستدعاء ذويه للتحقيق، نقل المصابين لمستشفى زفتى العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة.

وتعمل المباحث الجنائية على فحص ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، وتم إخطار النيابة العامة من المتوقع أن تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات.

من جهته أشار أحد أصحاب الكافيه، إلى أن هذا الحادث يؤكد أهمية ضرورة توعية الأطفال بقواعد السلامة على الطرق، وضرورة مراقبتهم وتوجيههم عند قيادة المركبات أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وكذلك طالب بتفعيل قرار المحافظ بوضع مطبات صناعية بالشوارع لمنع لهو الأطفال والكبار بالسيارات بسبب عدم وجود المطبات التي تعوق مثل هذه التصرفات.

الحادث