تقرير: صناعة النفط لا تنفق ما يكفي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب

حذر تقرير دولي، من أن صناعة النفط العالمية لا تنفق ما يكفي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ولا يكفي لتأمين الإمدادات، وفقا لموقع "أويل برايس" البريطاني والمتخصص في أخبار الطاقة والغاز.

وكشف التقرير أن صناعة النفط والغاز تمر حاليًا بالعام الثالث من دورة الارتقاء، حيث تبلغ استثمارات هذا العام في الإنتاج الجديد 490 مليار دولار، وسيكون هذا أعلى بكثير من أدنى مستوى تم التوصل إليه في عام 2020، والذي بلغ 370 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن الإنفاق وحده لا يكفي لتأمين الإمدادات، إلا أن بعض محللي الاقتصاد أشاروا إلى أن تخفيضات التكلفة ستعوض الفارق، ويشيرون إلى صعود النفط الصخري الأمريكي والمصادر الأخرى من خارج أوبك، ويتوقعون أن يحافظ المنتجون من خارج أوبك على حصة سوقية ثابتة في السنوات المقبلة.

وقال التقرير، إن هذا يتوافق هذا مع ما أفاد به المسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط الأمريكية خلال موسم التقارير المالية الأخير، وما قيل في الأساس، هو أن الآبار كانت تنتج كميات من النفط أكثر من المتوقع، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإنتاج، والسبب وراء زيادة إنتاجية الآبار هو: التحسينات التكنولوجية.

وأفادت أرجوس في وقت سابق من هذا الشهر، نقلاً عن شركة بايونير ناتشورال ريسورسيز، أن إنتاجية الآبار منذ بداية العام كانت تتجه أعلى بكثير من المتوسط ​​​​لعام 2022، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.

استشهدت بلومبرج مؤخرًا بأبحاث تشير إلى أن آبار الصخر الزيتي كانت تستنزف بشكل أسرع مما كان مفترضًا سابقًا، مع بقاء عدد قليل من الخزانات غير المستغلة مع نضوج رقعة الصخر الزيتي.

وإلى جانب النفط الأمريكي، هناك أيضًا كندا والمكسيك والبرازيل ومنتجون أصغر مثل غيانا، وقد ساهمت هذه الأمور بشكل كبير في الإمدادات العالمية، لكن منظمة أوبك تظل أكبر الأسماك في بركة النفط بسبب سياساتها المشتركة للتحكم في العرض.

أكد التقرير أنه بتوسع كتلة البريكس نحصل على مجموعة أخرى من بعض أكبر المنتجين في العالم، تتداخل جزئيًا مع أوبك ولكنها تشمل أيضًا البرازيل والأرجنتين.

وبغض النظر عن التجمعات، فإن الاستثمارات العالمية في إمدادات النفط والغاز الجديدة آخذة في الارتفاع بشكل جيد وحقيقي على الرغم من الدفعة الانتقالية.

وأفاد بنك جولدمان ساكس الشهر الماضي أن هناك حاليًا 70 مشروعًا واسع النطاق للنفط والغاز قيد التطوير على مستوى العالم في الوقت الحالي، وقد ارتفع ذلك بنسبة كبيرة بلغت 25% عن عام 2020، على الرغم من أنه لا يمكن اعتبار عام 2020 عامًا عاديًا لاتخاذ القرارات الاستثمارية في أي صناعة باستثناء تكنولوجيا المعلومات.