خالد عكاشة لـ "الشاهد": عناصر غير مصرية ظهرت فى سيناء أثناء الثورة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه قد حدث شهادة مهمة داخل المحكمة من أهالي مدينة وادي النطرون قالوها أمام القاضي الجليل.

وأضاف العميد خالد عكاشة، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن محتوى هذه الشهادة هي أن أهالي مدينة وادي النطرون لاحظوا يوم الأربعاء والخميس السابق ليوم 28 ظهور عناصر قادمة إلى مدينة وادي النطرون، وهي عناصر غير مصرية ظهرت في المدينة هذا اليوم، وهذه العناصر بدأت تتحدث مع أصحاب شركات مقاولات أو مقاولين صغار لاستئجار لوادر كبيرة ومعدات ثقيلة.

وأوضح أن هناك تسريب معلوماتي حدث من الإخوان لعديد من العناصر التي ترتب أدوار، حيث يجهز من في سيناء ويشغلون الأمن هناك بهذه المعركة ويقومون بإنزال عناصرهم المسلحة التي ستشتبك مع الأمن وقوات الحراسة لوادي النطرون وتستمر في عملية اشتباك نيراني لمدة أربع ساعات كاملة تم توثيقها، ويسقطون قتلى وضحايا ومصابين من أفراد الأمن وضباط أمن حراسة السجون، وهناك آخرين يدخلون المدن المصرية ويتحركون باعتبارهم أناس عاديون وليسوا أعضاء في الإخوان ويتحدثون عن لوادر ظهرت تهد الأسوار يوم السبت صباحًا.