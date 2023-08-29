الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا انتونى يترأس توقيع عقد شراء كنيسة جديدة فى أيرلندا

الانبا انتوني خلال
الانبا انتوني خلال التوقيع

وَقَّعَ نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا أمس عقد شراء كنيسة جديدة لخدمة أبناء الإيبارشية بمدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية.

كانت الإيبارشية تستأجر بعض الكنائس بالمنطقة للصلاة فيها، طوال ربع قرن، ولكن مع تزايد أعداد الأسرة القبطية، تقرر شراء الكنيسة الجديدة التي ستحمل اسم الشهيد استيفانوس الشماس، وهي جاهزة لإقامة الصلوات.
ويخدم في المنطقة منذ نوفمبر ٢٠١٢ الراهب القمص أنجيلوس السرياني.

وهذه هي رابع كنيسة تشتريها إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تم شراء كنيسة في مدينة Bromley  بجنوب إنجلترا  يوم ٨ أبريل الماضي، وكنيسة أخرى في Swansea بمقاطعة ويلز يوم ٢٦ أبريل، والكنيسة الثالثة كانت في مدينة cork بأيرلندا الجنوبية وهي كنيسة القديس البابا كيرلس السادس.

نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلتر نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا الأنبا انتوني شراء كنيسة جديدة لخدمة أبناء الإيبارشية بمدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية عقد شراء كنيسة جديدة

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