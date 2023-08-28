الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يستمع إلى مطالب أهالي قرية الرمادي بإدفو

اللقاء
اللقاء

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدراسة تخصيص شبابيك ومنافذ متخصصة لتقديم المعاملات الخاصة بخدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء داخل المجمعات الحكومية الجارى تنفيذها في قرى حياة كريمة بإجمالى 31 مجمع حكومي.

أعمال تطوير وتجهيز وحدة الرمادى قبلى

كما كلف المحافظ بقيام مدير الصحة بالتشديد على الجهة المنفذة لتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز بوحدة الرمادى قبلى لضمان الانتهاء منها وتشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل فى مواعيدها المحددة، مع سرعة توفير طبيب لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالوحدة الصحية بقرية الحمام، وأيضاً إعداد وتنفيذ خطة عمل متكاملة لتوفير الأمصال واللقاحات ضد الزواحف والحشرات الضارة بمختلف القرى والنجوع وخاصة بالمناطق البعيدة والنائية.

تشغيل وحدة إطفاء الرمادى قبلى

ووجه محافظ أسوان، مسئولي الحماية المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة توفير سائقين مؤهلين لتشغيل السيارات بوحدة إطفاء الرمادى قبلى، مع سرعة عمل خزان مياه علوي سعة 10 طن للاستعانة به فى حالة انقطاع المياه.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعدد من ممثلى أهالى قروى الرمادى قبلى بمركز إدفو، وفى إطار  استمرار حرصه على رصد المطالب والاحتياجات الجماهيرية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لتلبيتها بالشكل المطلوب.

ختام لقاء محافظ أسوان و أهالي الرمادى


وتضمن ختام لقاء محافظ أسوان ، بعدد من ممثلى وأهالى قروى الرمادى قبلى بمركز إدفو، حرص نائبى البرلمان وممثلى الأهالى على تقديم الشكر لمحافظ أسوان لاهتمامه المتواصل للتفاعل المباشر مع المواطنين والأهالى وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة لتلبية كافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية، مشيدين بحرصه على فتح باب الحوار والمناقشة على مدار ثلاث ساعات متواصلة لإستعراض جميع المطالب والإحتياجات بقرية الرمادى قبلى وبحثها كل مطلب على حدة لمعرفة جميع التفاصيل ودراستها بكافة الجوانب بكل وضوح وشفافية من أجل ضمان إتخاذ القرارات والإجراءات السليمة لتلبيتها بالشكل المطلوب. 

تخصيص شبابيك لخدمات مياة الشرب والكهرباء بالمجمعات الحكومية تشغيل وحدة الإطفاء بقرية الرمادي قبلى لقاء محافظ أسوان مع أهالى الرمادى إيجاد حلول لمشاكل أهالي الرمادي قبلي قرية الرمادي فى أسوان

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