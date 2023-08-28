الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة للزمالك يرد على إقالته بـ"بيان رسمى"

نادي الزمالك
نادي الزمالك

رد اللواء حسن موسى، رئيس اللجنة المؤقتة الثلاثية السابق لنادي الزمالك، على إقالته من منصبه.

وأصدر بيانًا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء نصه كالتالي:

«فجأة وبدون أي مقدمات، فوجئت بالأمس بصدور قرار إعفائي من المهمة التي تم تكليفي بها منذ أسبوع تقريبًا وهي المدير التنفيذي لنادي الزمالك، ضمن اللجنة الثلاثية، التي تشكلت من قبل الجهة الإدارية لتسير أمور نادي الزمالك خلال هذه الفترة».

وأضاف موسى في بيانه: «ويشهد الله أنني لم أبخل على نادينا بأي جهد خلال هذه الفترة، حيث إنني كنت أقضي في النادي يوميًا ما لا يقل عن 16 ساعة متواصلة للنجاح في المهمة المكلف بها، ولكن يبدو أن هذا العمل المتواصل من أجل مصلحة النادي لم يعجب البعض، خاصة في ظل وجود العديد من الملفات الشائكة التي تم حل جزء كبير منها خلال هذه الفترة القصيرة».

وأكمل في بيانه: «وأؤكد بأن وجودي داخل نادي الزمالك لخدمته من أي موقع وفي أي وقت هو بمثابة تكليف وليس تشريف، ورغم الحملة الكاذبة الممنهجة التي أتعرض لها منذ اللحظة الأولى لتكليفي بهذه المهمة إلا أنني لم أتوان عن خدمة نادينا بالشكل الذي يصب في المصلحة العامة لكيان الزمالك الكبير».

وواصل رئيس اللجنة الثلاثية السابقة للزمالك: «كما أؤكد أنني أتشرف لكوني أحد حماة الوطن الذين حملوا أكفانهم على أيديهم لفترات طويلة، خلال فترة عملي بوزارة الداخلية، ولذلك فأنا لا أتأخر عن خدمة وطني ونادي الزمالك في أي مكان أو زمان».

واختتم قائلًا: «وأتمنى كل الخير والازدهار لنادينا وبالتوفيق للجنة الثلاثية في مهمتها.. الله -  الوطن – الزمالك».

ويذكر أن وزارة الشباب والرياضية، قد أصدرت بيانًا أمس الأحد، تعلن من خلاله استبدال اللواء حسن موسى، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة للزمالك، بالدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق.

وكان حسن موسى، قد تولى رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة  للزمالك مع الثنائي أحمد فؤاد الوطن، مديرًا ماليًا، وأيمن شعراوي، مديرًا للنشاط الرياضي، خلفًا لمجلس الإدارة السابق، الذي تقدم باستقالته رسميًا في وقت سابق.

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