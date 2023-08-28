الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بدهس سيدة والتسبب في وفاتها بدمياط

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بوالدتها أثناء سيرها في إحدى الطرق بدائرة مركز شرطة دمياط، والتسبب في وفاتها والهروب.

وبعد التحقيق، تبين أنه في تاريخ 14 من هذا الشهر، تم إبلاغ مركز شرطة دمياط من قِبل إحدى المستشفيات بوصول والدة الشاكية (ربة منزل) إليها مصابة بإصابات متفرقة في جسدها بعد حادث اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بها، وتوفيت بعدها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المتسببة في الحادث وضبطها، وتم القبض على قائدها (سائق مقيم في دائرة مركز شرطة دمياط)، وأثناء التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة بدون قصد.

وزارة الداخلية فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة دمياط دمياط

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