الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«17 سنة في الغربة ضيعها شقيق زوجي».. سيدة تطلب الطلاق للضرر

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

لجأت سيدة إلى محكمة الأسرة تُطالب فيها بـالطلاق للضرر بعدما فاض بها الكيل من زوجها، بعد أن ضيعت سنوات شبابها في الغربة من أجل تأمين مستقبل أسرتها.

"غربتنا ضاعت هباءً".. بهذه الكلمات بدأت “جهاد .ح" عرض قضيتها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر في الدعوى التي حملت رقم 6399 لسنة 2023.

وقالت جهاد فى دعواها: “تزوجته وأنا بعمر العشرون عام أى منذ سبعة عشر سنة وأثمر زواجنا عن إنجاب بنتين وولد، ومنذ زواجنا وقررنا السفر للعمل بالخارج وضاعت أجمل سنوات عمرى معه فى الغربة، وحرمت من احتضان والدى وتقبلهم القبلة الأخيرة بعد أن وفاتهم المنية بسبب غربتى معه”.

وتابعت: “حرمت نفسي من كل متع الحياة حتى أتمكن من وضع القرش على القرش لشراء منزل بمصر ونبنى لأبنائنا شقق فيه  ومحلات تكون لإيجارها دخل لنا فيما بعد”.

وأكملت: “تمكنا من تجميع مبلغ مالى محترم فأرسل زوجى لشقيقه يطلب منه البحث عن قطعة أرض بمكان ممتاز لشرائها وبناء منزل مناسب عليها وأرسل له توكيل عام للتعامل وللشراء”.

وأكملت: “بالفعل تمكن شقيق زوجى من شراء قطعة أرض 250 متر وأرسل له زوجي المبلغ المالي اللازم لبنائه وبعد الانتهاء من بناء أول طابقين وتجهيزهم، قررنا العودة لمصر، وفور عودتنا اكتشفنا استيلاء شقيقه على الطابق الأول من العقار كذلك استيلاءه على أحد المحلات، فنشبت بيننا مشاجرة انتهت بضغط أهل زوجي عليه بتحمل شقيقه وترك له الطابق ليسكن فيه بدلا من السكن بالإيجار، وفي النهاية صمت زوجى وتنازل عن حقه ووافق على إقامه شقيقه في المنزل وأعطاه أحد المحلات”.

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 واختتمت جهاد: عشنا ايام صعبة مليئة بالمشاكل والمشاجرات بسبب  رفضه إخراج شقيقه من المنزل أو تقديم محضر ضده بأنه خان الأمانه واستغل التوكيل الذى  ارسله له فى الإستيلاء على تعبنا ، وعندما توجهت وحررت محضر ضد شقيقه أنهال علي زوجى بالضرب  المبرح كدت أموت فى يده وطلب منى التنازل عن المحضر أولا فى مقابل رجوعى له .

الغربة دعوى قضائية بالطلاق للضرر بمحكمة الأسرة بمدينة نصر بمصر

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