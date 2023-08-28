خالد عكاشة لـ"الشاهد": تنظيم التوحيد والجهاد كان يستهدف المكونات السياحية والإسرائيليين بطابا

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تنظيم التوحيد والجهاد، كان جزء كبير منه من الفلسطينيين وبدأت غزة تمده بالمتفجرات وتقدم له عمليات التدريب والتأهيل، وهذا ما سرع من قدرات التنظيم وهو ما كان مخفي عن الأجهزة الأمنية المصرية.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنظيم كان يستهدف المكونات السياحية والإسرائيليين وكان أكثر خدمة للعناصر الفلسطينية الموجودة داخلة، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن يختار طابا التي يدخلها الإسرائيليين ليقضوا إجازتهم بها ويوجد بها فندق شهير يقضي فيه الإسرائيلين أوقاتهم.

وتابع، أنه تم الدفع بعناصر فلسطينية كثيرة للانضمام للتنظيم وخلق بنية فكرية للتنظيم ومرجعية من خلال مشايخ في غزة .

عن البرنامج

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.