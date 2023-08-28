الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد عكاشة لـ"الشاهد": تنظيم التوحيد والجهاد كان يستهدف المكونات السياحية والإسرائيليين بطابا

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تنظيم التوحيد والجهاد، كان جزء كبير منه من الفلسطينيين وبدأت غزة تمده بالمتفجرات وتقدم له عمليات التدريب والتأهيل، وهذا ما سرع من قدرات التنظيم وهو ما كان مخفي عن الأجهزة الأمنية المصرية.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنظيم كان يستهدف المكونات السياحية والإسرائيليين وكان أكثر خدمة للعناصر الفلسطينية الموجودة داخلة، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن يختار طابا التي يدخلها الإسرائيليين ليقضوا إجازتهم بها ويوجد بها فندق شهير يقضي فيه الإسرائيلين أوقاتهم.

وتابع، أنه تم الدفع بعناصر فلسطينية كثيرة للانضمام للتنظيم وخلق بنية فكرية للتنظيم ومرجعية من خلال مشايخ في غزة .

عن البرنامج

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

خالد عكاشة تنظيم التوحيد والجهاد المكونات السياحية الإسرائيليين الفلسطينيين طابا بنية فكرية للتنظيم

مواد متعلقة

عكاشة لـ"الشاهد": الجماعة عادت إلى مصر إرهابيين محترفين على القتل والاغتيالات من أفغانستان

جمال شقرة لـ"الشاهد": الإخوان فى 2011 افتخروا بمحاولة اغتيال عبدالناصر بالمنشية

جمال شقرة لـ"الشاهد": الإخوان بعد قتلهم السادات دخلوا تحت الأرض وظهروا بـ2011

جمال شقرة لـ"الشاهد": محمد نجيب أخبرنى أن عبدالناصر ضحك على الإخوان وحَيّدهم

جمال شقرة لـ"الشاهد": جمال عبدالناصر نجح فى تحييد الإخوان عن المشهد

الأكثر قراءة

"كهرباء الإسكندرية" تنتهى من تدريب الدفعة الأولى من طلاب الهندسة والتجارة

لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق كلية تجارة 2023 علمى علوم

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

المركز الأمريكى للأعاصير: العاصفة المدارية "إداليا" تتجه نحو فلوريدا

شعيب يشيد بمنتجات أبناء مطروح المشاركة فى "أيادى مصر"

خالد عكاشة لـ"الشاهد": تنظيم التوحيد والجهاد أعلن إجراءه عملية تفجيرية كل عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ