هشم جمجمتها.. إيداع جثة طفلة دراو بالمشرحة بعد التعدى عليها

شهدت مشرحة أسوان العمومية، مساء اليوم الأحد، إيداع جثة طفلة لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج بمستشفى أسوان الجامعى، لتلحق بشقيقها بعد مرور يوم على وفاته، بعد تعدي مريض نفسي عليها هى وشقيقها بتوجيه عدة ضربات بـ"شاكوش" لهم، وذلك بمنطقة الشيخ إبراهيم بمدينة دراو شمال محافظة أسوان، وتم على إثرها نقلها على إثرها لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ولكنها لم تتحمل الآلام نظرًا لخطورة حالتها.



حالة الطفلة



وتبين من حالتها الصحية بعد نقلها لمستشفى أسوان الجامعى وإيداعها العناية المركزه لخطورة حالتها الصحية، حيث إن تلقيها عدة ضربات بآلة الشاكوش على يد مريض نفسي ما أدى إلى تهشم عظام جمجمتها بالكامل، وبالرغم من الجهود الطبية التي تم تقديمها لها بواسطة الفريق الطبي بالمستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

العرض على الطبيب الشرعي

ومن المقرر العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمها إلى أهلها وذويها لتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير لتلحق بشقيقها.

يذكر أنه لقى طفل مصرعه وأصيبت شقيقته أيضًا إثر تعدى مريض نفسى عليهما بواسطة الشاكوش، وذلك بمنطقة الشيخ إبراهيم بمدينة دراو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة والطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بمقتل طفل على يد مريض نفسى وإصابة شقيقته أيضًا، إثر التعدى عليهما باستخدام الشاكوش، وذلك بمنطقة الشيخ إبراهيم التابعة لدائرة المركز.

انتقال رجال مباحث مركز شرطة دراو

على الفور انتقل رجال المباحث بمركز شرطة دراو برئاسة النقيب محمد الشيخ ومعاونيه محمد الزنط ومحمد شتا لمعاينة مكان الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالمعاينة والتحريات الأولية تبين تعدى مريض نفسي باستخدام أداة الشاكوش على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وشقيقته وعمرها 4 سنوات، ما أسفر على لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة مباشرة متأثرًا بإصابته، وإصابة الطفلة.

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل جثة الطفل للمشرحة والطفلة للمستشفى

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الطفلة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثة الطفل وإيداعها المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن المقرر عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن.

جهود رجال المباحث فى القبض على المتهم

ونجح رجال مباحث مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان، فى القبض على المتهم بواقعة مقتل طفل وإصابة شقيقته إثر التعدى عليهما باستخدام الشاكوش، ويتم استجوابه لمعرفة الأسباب الأساسية وراء جريمته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء جهودهم حيال القضية وتحويلها إلى النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.