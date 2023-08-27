الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير الأهرام الاستراتيجى: أمريكا ترى أن العلاقات مع الصين لم تدخل دائرة الصراع

أمريكا والصين
أمريكا والصين

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام، إن زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن للصين تستهدف تجنب التقديرات الخاطئة، أي أن أمريكا تهدف إلى تحسين أو تهدئة العلاقات بين البلدين، خاصة وأن العلاقات الأمريكية الصينية الفترة الأخيرة يشوبها كل مظاهر التوتر السياسي.

العلاقات الصينية الأمريكية 

وأكد الدكتور محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت ترى أن العلاقات بينها وبين الصين تقع تحت مسمى المنافسة السياسية الاستراتيجية وعدم وصولها إلى مستوى الصراع.

توتر العلاقات الأمريكية الصينية 

وأضاف في حديثه أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تحسين العلاقات مع الصين من خلال الزيارات الرسمية المباشرة الأمريكية إلى الصين الفترة الأخيرة، وكانت زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى بكين آخر الزيارات الرسمية للصين.

محمد فايز فرحات القاهرة الإخبارية العلاقات الأمريكية الصينية الزيارات الأمريكية لبكين

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