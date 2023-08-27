الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث يكشف أهمية انضمام مصر لتجمع بريكس.. وماذا يعني اقتصاديًا؟

بريكس
بريكس

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهمية انضمام مصر لبريكس، والأبعاد التي ستعود على الدولة بعد الانضمام للتجمع، مؤكدًا أن هذا يعكس قوة الاقتصاد المصري. 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العالم الآن يبحث عن الاقتصاد، وأن النظام الدولي يشهد حالات استقطابات كبرى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبنت الحياد الإيجابي وفكرة عدم الدخول في استقطابات والسعي لبناء شراكات مختلفة والانفتاح على كل الدول وعلى الحياد في كل الأزمات التي يشهدها العالم.

وتابع، أن العالم يعتبر أن مصر هي المدخل لقارة إفريقيا، وزيادة فرص الاستثمار معها في مختلف المجالات مثل مجال الهيدروجين الإخضر، مؤكدًا أن الانضمام لتجمع بريكس فرصة كبيرة وسيكون محفزا للصناعة المصرية إلى جانب فتح أسواق جديدة مع الصين والهند، وهما نصف سكان العالم. 

لجذب الاستثمارات الخارجية من كل دول المجموعة

وأشار إلى أن الانضمام إلى هذا التجمع يزيد من تفاعل الدولة المصرية مع دول تجمع بريكس، وزيادة الخبرات التكنولوجية، مبينًا أن وجود مصر بهذا التجمع يفتح شراكات لجذب الاستثمارات الخارجية من كل دول المجموعة، وسيكون له آثار إيجابية على المواطن المصري.

خبير اقتصادى يكشف أهمية انضمام مصر للبريكس

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