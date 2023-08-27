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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 27-8-2023 مقابل الجنيه المصري (التعاملات المسائية)

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد (تحديث يومي) خلال التعاملات المسائية

نستعرض آخر تحديث يومي خلال التعاملات المسائية لسعر اليورو اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 27-8-2023

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 27-8-2023

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سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 26 أغسطس 2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال التعاملات المسائية استقر سعر اليورو الأحد الموافق 27 أغسطس، ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو بالسوق الأوروبي خلال الأيام الماضية أمام العملات العالمية، ليواصل ‏التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار ‏الأمريكي، وذلك بفضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، وتستمر العملة الأمريكية خسائرها بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.

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