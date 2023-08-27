سعر اليورو اليوم الأحد 27-8-2023 مقابل الجنيه المصري (التعاملات المسائية)

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد (تحديث يومي) خلال التعاملات المسائية

نستعرض آخر تحديث يومي خلال التعاملات المسائية لسعر اليورو اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال التعاملات المسائية استقر سعر اليورو الأحد الموافق 27 أغسطس، ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو بالسوق الأوروبي خلال الأيام الماضية أمام العملات العالمية، ليواصل ‏التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار ‏الأمريكي، وذلك بفضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، وتستمر العملة الأمريكية خسائرها بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.